Расходы Ленобласти превысят доходы на 23,5 млрд рублей в 2025 году

Доходы бюджета 47 региона в 2025 году составят 239,9 9 млрд рублей, расходы — 263,5 млрд рублей. Большинство расходов — это социальные вопросы

«Сегодняшний проект бюджета позволяет выполнить все наши публичные нормативные обязательства следующей трехлетки, обеспечить поступательное развитие Ленинградской области и обеспечить сбалансированность бюджетов, в том числе, муниципальных районов», – отметил первый зампредседателя Правительства области – председатель комитета финансов Роман Марков.

Сегодня, 26 сентября, Роман Марков представил проект бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно проекту наибольшую сумму доходов областной казны составят налог на прибыль организации — 104,2 млрд рублей, налог на доходы физических лиц — 60,2 млрд рублей и налог на имущество организаций — 32 млрд рублей.

Более 80% расходов бюджета области приходятся на госпрограммы: образование — 57,5 млрд рублей, соцподдержку — 43 млрд рублей, здравоохранение — 34,3 млрд рублей. Кроме того, значительные средства будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры — 27,2 млрд рублей и сферу ЖКХ и ТЭК — 15,2 млрд рублей.

27 марта 2024 года на 44-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области парламентарии приняли изменения в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне.