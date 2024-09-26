Во Всеволожском районе незаконно снизили премию медработнику

Прокуратура внесла представление главврачу Всеволожской межрайонной больницы. Медучреждение незаконно снизило премии и надбавки сотруднику.

Для защиты своих прав медработник обратился во Всеволожскую городскую прокуратуру. Ведомство установило, что больница нарушила трудовое и отраслевое законодательство, снизив размер премиальных выплат и коэффициент стимулирующих надбавок.

По итогам вмешательства прокуратуры пострадавшему выплатят недостающие средства в октябре 2024 года. Восстановление прав медработника находится на контроле городской прокуратуры.