Почти 6 тысяч трудовых патентов аннулировали в Ленобласти с начала года

В Петербурге и Ленобласти активно идет работа над аннулированием трудовых патентов мигрантов, которые не известили надзорные органы о заключении трудового договора с конкретным работодателем или о его продлении.

Так с начала года в Петербурге были аннулированы 7199 патентов, в Ленобласти – 5961. Всего в России было принято более 43 тысяч решений об отмене действия трудовых патентов, т.е. почти каждый четвертый документ был аннулирован в 78 и 47 регионах.