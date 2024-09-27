Почти 6 тысяч трудовых патентов аннулировали в Ленобласти с начала года

В Петербурге и Ленобласти активно идет работа над аннулированием трудовых патентов мигрантов, которые не известили надзорные органы о заключении трудового договора с конкретным работодателем или о его продлении.
Так с начала года в Петербурге были аннулированы 7199 патентов, в Ленобласти – 5961. Всего в России было принято более 43 тысяч решений об отмене действия трудовых патентов, т.е. почти каждый четвертый документ был аннулирован в 78 и 47 регионах.
Вам будет интересно
В России с начала 2024 года прокурорам было направлено более 300 материалов о фиктивных браках с иностранцами для их легализации...
24.09.2024 111