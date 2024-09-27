Рейсовый автобус полностью сгорел на Мурманском шоссе

Утром 27 сентября на 37-м километре Мурманского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти огонь уничтожил рейсовый автобус.
Автобус следовал по маршруту № 565 «Петербург-Кировск». Уточняется, что пассажиров в нем не было. Обошлось без пострадавших.
Возгорание ликвидировал личный состав 101 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас. Проводится проверка.
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