Рейсовый автобус полностью сгорел на Мурманском шоссе

Утром 27 сентября на 37-м километре Мурманского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти огонь уничтожил рейсовый автобус.

Автобус следовал по маршруту № 565 «Петербург-Кировск». Уточняется, что пассажиров в нем не было. Обошлось без пострадавших.

Возгорание ликвидировал личный состав 101 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас. Проводится проверка.