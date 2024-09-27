В России могут полностью заблокировать популярный мессенджер

В России «в ближайшие дни» могут полностью заблокировать популярный среди геймеров и IT-специалистов мессенджер Discord. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По словам источника издания, причиной возможной блокировки являются нарушения российского законодательства. С 20 сентября в отношении Discord вынесено пять решений от Роскомнадзора.

Как отмечает СМИ, такие решения могут стать основанием для блокировки площадки по закону «об информтехнологиях и защите информации».

В марте 2024 года Роскомнадзор включил Discord в реестр социальных сетей, обязав самостоятельно блокировать противоправный контент. По разным оценкам, количество зарегистрированных пользователей мессенджера в России составляет 29-40 млн человек. Это более 4 % месячного трафика платформы.