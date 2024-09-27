В Ленобласти в следующем году введут в эксплуатацию более 30 соцобъектов

В Ленобласти в 2025 году введут в эксплуатацию 32 социальных объекта адресной инвестиционной программы.

В частности, школы в деревне Сухое, Гатчине и Новоселье, семь детских садов, пять объектов здравоохранения — амбулатории в городе Тельмана и деревне Лаголово, а также поликлиника в Кировске. О планах рассказал председатель комитета финансов Ленобласти Роман Марков.

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К слову, в 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию 26 социальных объектов.