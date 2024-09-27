Минобороны: в российский плен за неделю сдались 66 военнослужащих ВСУ

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

С 21 по 27 сентября ВС РФ нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой.

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Кроме того, поражались цеха производства и места хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Потери противника за неделю составили свыше 3270 военнослужащих, 10 танков, из них два танка «Leopard» производства ФРГ, 66 боевых бронированных машин и 81 автомобиль. Уничтожены шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 53 орудия полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В течение недели подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение по переднему краю. Потери противника составили свыше 2980 военнослужащих, семь танков, 14 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 40 автомобилей, три реактивные системы залпового огня производства Чехии и Хорватии, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе 19 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм, поставленных ВСУ странами НАТО. Кроме того, уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 полевых складов боеприпасов.

Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение недели освобождены населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР. Противник потерял до 5140 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 94 автомобиля, три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, и 58 орудий полевой артиллерии, из них 35 западного производства. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 полевой склад боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка в ДНР. За неделю потери украинских формирований составили до 3880 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 960 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, из них 11 калибра 155-мм производства стран НАТО, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 410 военнослужащих, 45 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 10 управляемых ракет большой дальности «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, 20 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, а также 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 164 вне зоны проведения специальной военной операции.

Авиацией Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 66 украинских военнослужащих.