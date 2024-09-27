В Москве проходит митинг – видео

Жители Москвы вышли на митинг против помощи Украине со стороны Великобритании. Участники акции требуют, чтобы Лондон прекратил передавать Киеву оружие.
Участники выстроились на улице с плакатами: «Англия – пособник украинских нацистов», «Ваше оружие убивает мирных людей», «Англия – разжигатель войны и спонсор терроризма» и другие.
Митинг проходит рядом с посольством Великобритании в Москве, сообщает ren.tv.
В сентябре британское Министерство обороны пообещало ускорить передачу вооружений Украине. Лондон предоставит Киеву кредитные гарантии на $484 миллиона для кредитования Всемирного банка, чтобы стабилизировать украинскую экономику.
Видео: ren.tv
Вам будет интересно
Японии придется стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. Об этом заявил бывший редактор New...
09.12.2023 3219