В Москве проходит митинг – видео

Жители Москвы вышли на митинг против помощи Украине со стороны Великобритании. Участники акции требуют, чтобы Лондон прекратил передавать Киеву оружие.

Участники выстроились на улице с плакатами: «Англия – пособник украинских нацистов», «Ваше оружие убивает мирных людей», «Англия – разжигатель войны и спонсор терроризма» и другие.

Митинг проходит рядом с посольством Великобритании в Москве, сообщает ren.tv.

В сентябре британское Министерство обороны пообещало ускорить передачу вооружений Украине. Лондон предоставит Киеву кредитные гарантии на $484 миллиона для кредитования Всемирного банка, чтобы стабилизировать украинскую экономику.

Видео: ren.tv