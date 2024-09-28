В Петербурге задержали мужчину, похитившего 10 лет назад ребенка

Мужчина находился в международном розыске.
В аэропорту Пулково задержали 52-летнего Олега Рябых, похитившего у бывшей супруги общего ребенка 10 лет назад.
Мужчина находился в международном розыске последние семь лет. Причем в базы силовых ведомств задержанный попал не за похищение ребенка, а за применение насилия в отношении судебного пристава.
Известно, что Рябых похитил сына в Москве в 2014 году. Поводом для такого поступка стало решение суда оставить ребенка с матерью, с чем бывший глава семейства был не согласен.
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