Почтальон заявила, что ее похитили родственники в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Волосовского района обратилась 48-летняя жительница деревни Старые Раглицы, работающая почтальоном. 

Она заявила, что ее родной брат и его сожительница силой усадили ее в автомобиль и вывезли в лес, где заставили подписать дарственную на дом в деревне Раглицы. Похитители отпустили ее, получив желаемое.

Подозреваемые задержаны. В отношении 50-летнего мужчины и 55-летней женщины заведено уголовное дело о похищении.

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14.01.2023 6115
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