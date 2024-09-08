Почтальон заявила, что ее похитили родственники в Ленобласти

В полицию Волосовского района обратилась 48-летняя жительница деревни Старые Раглицы, работающая почтальоном.

Она заявила, что ее родной брат и его сожительница силой усадили ее в автомобиль и вывезли в лес, где заставили подписать дарственную на дом в деревне Раглицы. Похитители отпустили ее, получив желаемое.

Подозреваемые задержаны. В отношении 50-летнего мужчины и 55-летней женщины заведено уголовное дело о похищении.