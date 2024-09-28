Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 12 человек

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Среди погибших двое детей.

В результате взрыва на заправке в Махачкале погибли 12 человек, в том числе двое детей. Об этом 28 сентября сообщает МЧС по Республике Дагестан.

Количество погибших выросло до 12, — указано в сообщении.

По факту трагедии правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 28 сентября в республике объявлено днем траура.

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28.09.2024 33
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