Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 12 человек

Среди погибших двое детей.

В результате взрыва на заправке в Махачкале погибли 12 человек, в том числе двое детей. Об этом 28 сентября сообщает МЧС по Республике Дагестан.

Количество погибших выросло до 12, — указано в сообщении.

По факту трагедии правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 28 сентября в республике объявлено днем траура.