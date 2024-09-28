В первый день работы нового закона банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов

Согласно документу, теперь банки обязаны вернуть клиенту деньги, если допустили их перевод мошенникам.
Как рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров, в первый день работы нового закона кредитные организации заблокировали около 30 тысяч подозрительных счетов.
Уваров подчеркнул, что системно значимые банки теперь в ежедневном режиме временно ограничивают порядка 20 тысяч денежных переводов. При этом не все граждане понимают, что происходит и обращаются в свои финансовые организации за разъяснениями.
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