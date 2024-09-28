В первый день работы нового закона банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов

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Согласно документу, теперь банки обязаны вернуть клиенту деньги, если допустили их перевод мошенникам.

Как рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров, в первый день работы нового закона кредитные организации заблокировали около 30 тысяч подозрительных счетов.

Уваров подчеркнул, что системно значимые банки теперь в ежедневном режиме временно ограничивают порядка 20 тысяч денежных переводов. При этом не все граждане понимают, что происходит и обращаются в свои финансовые организации за разъяснениями.

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