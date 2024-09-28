Отходы пиломатериалов на площади 700 «квадратов» горели в Выборгском районе

Возгорание произошло накануне вечером. Проливка и разбор завалов экстренные службы осуществляли всю ночь.

Поздним вечером 27 сентября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в поселке Подгорное в Выборгском районе. По имеющимся данным, горели отходы пиломатериалов на площади 700 «квадратов».

На место ЧП выезжали огнеборцы пожарно-спасательного гарнизона области, в том числе Выборгского отряда Леноблпожспас. Открытое горение было ликвидировано к 03:18 ночи.

На 09:35 открытого горения нет. Работы по проливке и разборке сгоревших и тлеющих отходов пиломатериалов продолжаются. На данный момент площадь тления составляет около 400 м2, — передает источник ivbg.ru.