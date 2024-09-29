Ребенок в 6 лет умер от онкологии в Ленобласти

По данным АН «Оперативное прикрытие», тело 6-летнего мальчика 28 сентября осмотрела бригада скорой помощи в деревне Керро Всеволожского района.

Родители рассказали медикам, что с мая 2023 по январь 2024 года, а также июля по сентябрь ребенок находился в стационаре онкологической клиники в Санкт-Петербурге.

Лечащий врач 23 сентября сообщил, что у мальчика обнаружены метастазы в голове. Состояние пациента стремительно ухудшалось. Тело направлено в морг для установления причины смерти.