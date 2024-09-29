Материнский капитал на первого ребенка увеличат до 646 тыс. рублей. На второго – до 854 тыс. рублей

В 2025 году материнский капитал на первого ребенка могут увеличить до 646 тысяч рублей, на второго – до 854 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по социальной политике Екатерину Стенякину.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или на накопительную часть пенсии матери.
На материнский капитал в 2025 году выделено 694,2 миллиарда рублей.
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07.08.2023 3248