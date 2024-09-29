Эксперт объяснил, почему россияне выбирают водку

Этот напиток дешевле, а чтобы его купить, покупателю не нужно иметь экспертность, в отличие от подбора другого крепкого алкоголя. Таким мнением с РИА «Новости» поделился представитель компании, торгующей спиртным, Владимир Коврижных.

«В первую очередь, при всем разнообразии рынка – водка это самый понятный и беспроигрышный вариант на все случаи жизни – как в подарок, так и для застолья. В этой понятности также кроется еще один фактор – уверенность в выборе на фоне не самой стабильной экономической ситуации, именно за счет этого водка забирает некоторое количество аудитории других алкогольных напитков – покупатель хочет четко понимать, на что он потратил свои деньги», – сказал Владимир Коврижных

Эксперт также считает, что россияне переходят на водку, чтобы сэкономить. А часть аудитории, которая раньше покупала водку, для большей экономии выбирает пиво.

А некоторые потребители полностью отказываются от алкоголя или сокращают его потребление. Это часто проявляется среди россиян, у которых возрастают социальные обязательства.