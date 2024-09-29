Спецтехника сгорела в Волховском районе

В экстренные службы 28 сентября в 10:37 сообщили о пожаре в деревне Остров в Волховском районе. Огонь охватил гараж и фундамент дома.
С открытым пламенем удалось справиться до прибытия специальных служб. Однако пожар уничтожил стоящие в гараже снегоуборочную машину, коляску от мотоцикла, два прицепа и мотоблок.
На место выезжала дежурная смена 148 пожарной части Волховского отряда Леноблпожспаса.
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23.05.2022 1910