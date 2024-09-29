Спецтехника сгорела в Волховском районе

В экстренные службы 28 сентября в 10:37 сообщили о пожаре в деревне Остров в Волховском районе. Огонь охватил гараж и фундамент дома.

С открытым пламенем удалось справиться до прибытия специальных служб. Однако пожар уничтожил стоящие в гараже снегоуборочную машину, коляску от мотоцикла, два прицепа и мотоблок.

На место выезжала дежурная смена 148 пожарной части Волховского отряда Леноблпожспаса.