Петербург стал первым в России по сохранившимся дореволюционным зданиям

Как сообщает «АБН24» со ссылкой на исследование, доля сохранившихся дореволюционных домов в Санкт-Петербурге достигает 29 % от общего числа жилых построек в городе.

На втором месте по количеству дореволюционных зданий находится Ростов-на-Дону с показателем 28 %. Замыкает тройку лидеров Самара, где 14 % жилых домов были построены до революции.

В пятерку также входят Нижний Новгород с 9 % и Волгоград с 7 %.