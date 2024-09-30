В октябре по всей России пройдет проверка систем оповещения населения

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Проверка оборудования запланирована во всех субъектах страны.

На этой неделе по всей России пройдет проверка систем оповещения населения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, тестирование оборудования запланировано на 2 октября во всех субъектах страны.

Будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов, — указано в сообщении.

Также проверка систем оповещения состоится и в Ленинградской области. Как сообщает региональное МЧС, запуск сирен пройдет с 10 до 11 часов.

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30.09.2024 30
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