Стало известно, где в Ленобласти не будет электричества: подробный график с адресами и датами

В ближайшую неделю на электросетях региона пройдут плановые ремонтные работы.
С 30 сентября по 8 октября на объектах энергетической инфраструктуры Ленинградской области пройдут плановые ремонтные работы. График отключений электричества публикует ЛОЭСК.
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщает компания.
Фото: ЛОЭСК
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