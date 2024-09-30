Стало известно, где в Ленобласти не будет электричества: подробный график с адресами и датами

Поделиться

В ближайшую неделю на электросетях региона пройдут плановые ремонтные работы.

С 30 сентября по 8 октября на объектах энергетической инфраструктуры Ленинградской области пройдут плановые ремонтные работы. График отключений электричества публикует ЛОЭСК.

В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщает компания.
Стало известно, где в Ленобласти не будет электричества: подробный график с адресами и датами отключение электричества, лоэск, Ленобласть
Стало известно, где в Ленобласти не будет электричества: подробный график с адресами и датами отключение электричества, лоэск, Ленобласть
Стало известно, где в Ленобласти не будет электричества: подробный график с адресами и датами отключение электричества, лоэск, Ленобласть
Стало известно, где в Ленобласти не будет электричества: подробный график с адресами и датами отключение электричества, лоэск, Ленобласть
Стало известно, где в Ленобласти не будет электричества: подробный график с адресами и датами отключение электричества, лоэск, Ленобласть
Фото: ЛОЭСК
Вам будет интересно
Стало известно, где в Ленобласти не будет электричества: подробный график с адресами и датами отключение электричества, лоэск, Ленобласть
В семи районах Ленобласти сегодня, 30 сентября, началось периодическое протапливание
Первым делом его включают в социальных объектах, потом — в жилых домах, позже — на предприятиях и в коммерческих объектах. Для...
30.09.2024 77
Автор