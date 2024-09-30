В двух районах Ленобласти усилят контроль на КПП: жителей просят иметь при себе документы

Речь идет о Сланцевском и Кингисеппском районах.

В приграничных районах Ленинградской области — Сланцевском и Кингисеппском — усилят контроль на КПП. Как передает региональное ФСБ, дополнительные меры безопасности вводятся для соблюдения миграционного законодательства.

Жителей приграничных территорий просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Также для нахождения рядом с границей требуются соответствующий пропуск или разрешение.

Дополнительные меры контроля будут действовать на протяжении всей первой недели октября.