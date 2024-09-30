В двух районах Ленобласти усилят контроль на КПП: жителей просят иметь при себе документы

Речь идет о Сланцевском и Кингисеппском районах.
В приграничных районах Ленинградской области — Сланцевском и Кингисеппском — усилят контроль на КПП. Как передает региональное ФСБ, дополнительные меры безопасности вводятся для соблюдения миграционного законодательства.
Жителей приграничных территорий просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Также для нахождения рядом с границей требуются соответствующий пропуск или разрешение.
Дополнительные меры контроля будут действовать на протяжении всей первой недели октября.
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30.09.2024 21