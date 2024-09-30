Квартира на 13-м этаже высотки в Кудрово горела 30 сентября

Всего были эвакуированы 20 жильцов. Пострадавших нет.
В понедельник, 30 сентября, в Кудрово вспыхнула лоджия и кухня в квартире на 13-м этаже высотного жилого дома. Площадь возгорания составила 10 и 2 кв. м. соответственно. Балкон в результате возгорания был уничтожен полностью сообщил источник ivbg.ru.
На место ЧП выезжали огнеборцы пожарных частей Всеволожского отряда Леноблпожспас, сотрудники полиции и служба скорой медицинской помощи.
По тушению работала дежурная смена 150 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас (входит в единый пожарной-спасательный гарнизон области). По предварительной информации спасено 10 человек, эвакуировано 20 человек. Пострадавших нет. В 15:30 открытое горение ликвидировано, — передает источник.
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