Большая российская энциклопедия будет ликвидирована

В правительстве приняли решение о начале ликвидации АНО «Большая российская энциклопедия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Все материалы портала будут переданы интернет-энциклопедии «Рувики» для «усиления ее конкурентных преимуществ».
Также уточняется, что правительство намерено выплатить сотрудникам Большой российской энциклопедии задолженность по заработной плате. Долги возникли в текущем году по вине руководства проекта.
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25.09.2024 171