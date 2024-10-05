Большая российская энциклопедия будет ликвидирована

В правительстве приняли решение о начале ликвидации АНО «Большая российская энциклопедия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Все материалы портала будут переданы интернет-энциклопедии «Рувики» для «усиления ее конкурентных преимуществ».

Также уточняется, что правительство намерено выплатить сотрудникам Большой российской энциклопедии задолженность по заработной плате. Долги возникли в текущем году по вине руководства проекта.