Онлайн-библиотека «Флибуста» закрывается

Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» объявил о закрытии проекта из-за болезни.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, «Флибуста» на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», — написал создатель сервиса.

Он добавил, что серверы проекта оплачены еще на несколько недель.

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