В воскресенье местами по Ленобласти пройдет кратковременный дождь

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 6 октября.

Местами пройдет кратковременный дождь. Ночью местами туман. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+6°С, на востоке местами до -3°С, днем +9…+14°С. Атмосферное давление будет меняться мало.