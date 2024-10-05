В воскресенье местами по Ленобласти пройдет кратковременный дождь

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 6 октября.
Местами пройдет кратковременный дождь. Ночью местами туман. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+6°С, на востоке местами до -3°С, днем +9…+14°С. Атмосферное давление будет меняться мало.
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