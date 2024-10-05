В России за квартал продали жидкостей для вейпов почти на 20 млрд рублей

В России за II квартал 2024 года продали 512 500 литров жидкостей для вейпов на общую сумму 19,8 миллиардов рублей, сообщили в тг-канале госсистемы маркировки «Честный знак» со ссылкой на данные Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).

Это в 23,4 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общее число производителей жидкостей для вейпов составило 102, в прошлом году их было 68. Также выросло и число легальных розничных точек по продаже вейпов – за два года их стало больше на 178,2 тысячи (до 235,6 тыс.).

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Напомним, в мае 2024 года в Госдуму внесли законопроект о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов.