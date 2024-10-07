Путин отметит 72-летие в рабочей обстановке

В понедельник, 7 октября, Путин отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года.
Как и в предыдущие годы, график главы государства остается рабочим. В первой половине дня запланирована целая серия закрытых рабочих встреч. А вечером Путин увидится с главами государств СНГ, которые соберутся в Москве перед предстоящим саммитом, передает ТАСС.
Лишь один раз Путин сделал исключение в свой день рождения: взял выходной и улетел в глухую тайгу. Это был 2014 год.
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