Путин отметит 72-летие в рабочей обстановке

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В понедельник, 7 октября, Путин отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года.

Baltphoto/ Дарья Иванова
Фото: baltphoto.ru

Как и в предыдущие годы, график главы государства остается рабочим. В первой половине дня запланирована целая серия закрытых рабочих встреч. А вечером Путин увидится с главами государств СНГ, которые соберутся в Москве перед предстоящим саммитом, передает ТАСС.

Лишь один раз Путин сделал исключение в свой день рождения: взял выходной и улетел в глухую тайгу. Это был 2014 год.

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