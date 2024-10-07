Раковые озера: Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить

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Александр Дрозденко продолжает показывать и рассказывать в соцсетях про красивые и удивительные места Ленобласти, которые стоит посетить.

На этот раз глава региона рассказал о природном заказнике «Раковые озера», который находится в Выборгском районе.

Раковые озера: Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Ленобласть, Дрозденко, "Раковые озера"
Раковые озера: Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Ленобласть, Дрозденко, "Раковые озера"
Раковые озера: Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Ленобласть, Дрозденко, "Раковые озера"
Раковые озера: Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Ленобласть, Дрозденко, "Раковые озера"
Раковые озера: Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Ленобласть, Дрозденко, "Раковые озера"
Раковые озера: Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Ленобласть, Дрозденко, "Раковые озера"
Раковые озера: Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Ленобласть, Дрозденко, "Раковые озера"
Раковые озера: Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Ленобласть, Дрозденко, "Раковые озера"
Раковые озера: Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Ленобласть, Дрозденко, "Раковые озера"
Раковые озера: Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Ленобласть, Дрозденко, "Раковые озера"
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
«И в самом заказнике, и везде вокруг – эхо «зимней» войны – доты и зубья дракона линии Маннергейма, взятые Красной армией зимой 1939-40 годов».

И по традиции губернатор пожелал всем жителям Ленобласти хорошей продуктивной недели.

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Раковые озера: Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Ленобласть, Дрозденко, "Раковые озера"
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