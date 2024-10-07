Раковые озера: Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить

Александр Дрозденко продолжает показывать и рассказывать в соцсетях про красивые и удивительные места Ленобласти, которые стоит посетить.

На этот раз глава региона рассказал о природном заказнике «Раковые озера», который находится в Выборгском районе.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

«И в самом заказнике, и везде вокруг – эхо «зимней» войны – доты и зубья дракона линии Маннергейма, взятые Красной армией зимой 1939-40 годов».

И по традиции губернатор пожелал всем жителям Ленобласти хорошей продуктивной недели.