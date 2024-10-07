Более 22 тысяч лампочек и градусников собрал экомобиль в Ленобласти

За два месяца в шести районах Ленобласти экомобиль собрал 22 207 лампочек, а также 68 градусников.
Благодаря этому от загрязнения было спасено 133 242 кубометра воздуха, рассказали в пресс-службе областного Центра по обращению с отходами.
Акция действует как пилотная до 18 октября этого года в шести районах: Гатчинском, Всеволожском, Кировском, Ломоносовском, Тосненском и в Сосновоборском городском округе.
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