Более 22 тысяч лампочек и градусников собрал экомобиль в Ленобласти

За два месяца в шести районах Ленобласти экомобиль собрал 22 207 лампочек, а также 68 градусников.

Благодаря этому от загрязнения было спасено 133 242 кубометра воздуха, рассказали в пресс-службе областного Центра по обращению с отходами.

Акция действует как пилотная до 18 октября этого года в шести районах: Гатчинском, Всеволожском, Кировском, Ломоносовском, Тосненском и в Сосновоборском городском округе.