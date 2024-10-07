В Финляндии призвали повреждать автомобили российских дипломатов

Посольство РФ в Финляндии сообщило в своем тг-канале о призывах повреждать автомобили дипломатов из России.

Они обратили внимание на размещенную в соцсетях публикацию сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака. В ней он призвал повреждать строительной техникой и заливать краской служебные авто российских дипработников в Хельсинки. К посту он прикрепил фото одного из таких автомобилей.

В посольстве указали на то, что «призывы Ч. Салониуса-Пастернака к банальному вандализму и нарушению Венской конвенции и финских законов» переходят все границы. В диппредставительстве призвали политическую элиту республики задуматься о последствиях.