Мужчина убил жену в Тосненском районе. В полицию сообщил сын, нашедший мать в крови

В полицию Тосненского района 6 октября обратился 18-летний молодой человек. Он сообщил, что в квартире дома на Заводской улице в Новолисино истекает кровью его мать.

По предварительным данным, его 42-летние родители вместе распивали спиртное. Во время застолья мужчина до смерти избил жену.

Полицейские задержали главу семейства. Известно, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей за избиение супруги. Заведено уголовное дело об убийстве.