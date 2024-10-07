Мужчина убил жену в Тосненском районе. В полицию сообщил сын, нашедший мать в крови

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В полицию Тосненского района 6 октября обратился 18-летний молодой человек. Он сообщил, что в квартире дома на Заводской улице в Новолисино истекает кровью его мать.

По предварительным данным, его 42-летние родители вместе распивали спиртное. Во время застолья мужчина до смерти избил жену.

Полицейские задержали главу семейства. Известно, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей за избиение супруги. Заведено уголовное дело об убийстве.

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16.05.2022 6288
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