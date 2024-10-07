Яркое северное сияние запечатлели в Ленобласти – фото

В ночь на 7 октября жители Ленобласти могли наблюдать яркие зеленые и красные лучи северного сияния.
Кадры из Ломоносовского района опубликованы в тг-канале «Астро Фото Болото».
Видео: t.me/astrophotoboloto
За северным сиянием также удалось понаблюдать и в Петербурге, тучи разошлись в самый подходящий момент.
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07.10.2024 18