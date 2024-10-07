Рецидивистка напала на женщину в подъезде Кингисеппского района

В полицию Кингисеппского района 5 октября обратилась 28-летняя местная жительница. Около 19:00 на нее напала знакомая в подъезде дома на улице Воровского в Кингисеппе.

Пострадавшая получила несколько ударов руками и ногами. Злоумышленница забрала сумку, ущерб превысил 15 тысяч рублей. Подозреваемую задержали 6 октября.

Задержанной оказалась 31-летняя уроженка Мурманской области. Она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи и грабежи. В октябре 2023 года вышла из мест лишения свободы.