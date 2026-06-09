Семь человек, включая 11-летнего ребенка, утонули в реках, каналах и озерах Санкт-Петербурга с начала мая еще до открытия купального сезона, сообщает Neva.Today.

По предварительным данным, двое погибших утонули еще весной. Еще три человека погибли после экстремальных прыжков с мостов. Также в Московском районе утонул 11-летний ребенок, который вместе с друзьями пошел купаться в пруд.

Петербуржцев предупреждают, что чаще всего люди гибнут в местах, не предназначенных для купания. Сейчас власти проводят рейды и выводят нарушителей из опасных зон. На пляже в Курортном районе для контроля установили камеры и громкоговорители.