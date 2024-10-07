Футбольная сборная Пакистана отказалась играть с Россией

Сборная Пакистана по футболу отказалась проводить товарищеский матч со сборной России в октябре. Об этом Sport24 сообщил менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар.

По словам функционера, отказ связан с нехваткой времени на сбор команды, судей и решение логистических вопросов.

«ПФФ предложила запланировать матч в ноябрьское окно ФИФА и передала этот запрос в РФС. Мы ждем от них ответа для согласования даты и места проведения игры», – сказал Мухаммад Яшал Мажар

Октябрьский сбор российской команды начинается 7 октября. У команды тренера Валерия Карпина не запланированы товарищеские матчи.