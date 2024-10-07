В новый дом в Большой Пустомерже переедет 118 человек из аварийного жилья

Многоквартирный дом в Кингисеппском районе будет построен в рамках Национального проекта «Жильё и городская среда»

«Правительство Ленинградской области планомерно подходит к завершающему этапу программы расселения аварийного жилья и уже начинает строительство нового жилья. Планируем, что летом следующего года в новый комфортный дом на Молодежной улице смогут переехать 46 семей из Кингисеппского района», — рассказал зампредседателя Правительства области Евгений Барановский.

Как отмечают в областном правительстве, новые квартиры будут полностью готовы к заселению: поклеены обои, напольные покрытия, установлена сантехника и духовые шкафы в кухнях. На первых этажах дома оборудуют квартиры для маломобильных групп населения. Во дворе организуют детскую площадку и парковочные места.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы нацпроекта «Жилье и городская среда» можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.

Всего до 2025 года планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 235 151,05 кв., где проживает около 15 тысяч человек. Почти 3 тысячи жителей Ленобласти переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2022 году по программе расселения. В 2023 году было предоставлено жилье почти четырем тысячам ленинградцев. Всего же с 2019 года было построено 26 домов, а ключи от новых квартир получили порядка 11,5 тысячи человек из 15 тысяч.