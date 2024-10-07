Рецидивист бросил камень в автобус и получил десятое уголовное дело в Выборгском районе

В полицию Выборгского района 6 октября около 17:30 обратился 63-летний водитель автобуса из Светогорска. Примерно часом ранее возле остановки на улице Красноармейской ему разбили стекло задней двери.

На месте происшествия задержан 36-летний житель поселка Лесогорский. По предварительным данным, перед броском камня в дверь он поссорился с шофером.

Предполагаемый агрессор помещен в спецприемник. Мужчина имеет девять судимостей: за грабежи, разбой, угон, кражи и умышленное повреждение имущества.