Рецидивист бросил камень в автобус и получил десятое уголовное дело в Выборгском районе

В полицию Выборгского района 6 октября около 17:30 обратился 63-летний водитель автобуса из Светогорска. Примерно часом ранее возле остановки на улице Красноармейской ему разбили стекло задней двери.
На месте происшествия задержан 36-летний житель поселка Лесогорский. По предварительным данным, перед броском камня в дверь он поссорился с шофером.
Предполагаемый агрессор помещен в спецприемник. Мужчина имеет девять судимостей: за грабежи, разбой, угон, кражи и умышленное повреждение имущества.
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1685