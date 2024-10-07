Все секреты захожского кружева можно будет узнать на фестиваля «Кружеваль»

В межрегиональной общественной организации мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремесел» с 10 по 31 октября пройдет фестиваль «Кружеваль»

На площадке фестиваля всех желающих научат кружевоплетению на прикладных мастер-классах, покажут старинные кружева и кружевное приданое захожской невесты. Культурная программа «Захожские посиделки» покажет реконструкцию сельских посиделок с песнями, играми и кадрилью, а квест «Три лапы» по мотивам рисунков захожского кружева расскажет историю захожской культурной традиции.

Изюминкой фестиваля станет постановка «Захожское сватовство. Невестино приданое» — она создана по этнографическим материалам Дома народного творчества области и Российского этнографического музея.

Реализация проекта стала возможна благодаря гранту губернатора Ленобласти.

Напомним, что 2 сентября начался прием проектов на первый конкурс президентских грантов 2025 года. Заявки принимаются в электронном виде на сайте президентскиегранты.рф до 23.30 15 октября. Участвовать в нем могут некоммерческие организации из всех регионов страны.

В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

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