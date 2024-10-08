В Ленобласти показали гостей и постоянных посетителей орнитологической станции

Через Ленобласть лежит Беломоро-Балтийский пролетный путь – за одну осень по нему пролетает более миллиона птиц.
Часть из них орнитологи отлавливают в стационарные ловушки. Птиц внимательно осматривают научные сотрудники — определяют вид, пол, возраст и вес. А напоследок оставляют подарок — колечко с именным номером. По нему можно отследить перемещения пернатых, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».
«Если сейчас мы посмотрим в небо, то в основном увидим зябликов. И они летят десятками тысяч. Вот, например, некоторое время назад мы насчитали 36 тысяч зябликов за день», – рассказала старший лаборант Ладожской орнитологической станции Ольга Бабкина.
Чтобы стать волонетром нужно оставить заявку в группе во «ВКонтакте».
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