В Ленобласти показали гостей и постоянных посетителей орнитологической станции

Через Ленобласть лежит Беломоро-Балтийский пролетный путь – за одну осень по нему пролетает более миллиона птиц.

Часть из них орнитологи отлавливают в стационарные ловушки. Птиц внимательно осматривают научные сотрудники — определяют вид, пол, возраст и вес. А напоследок оставляют подарок — колечко с именным номером. По нему можно отследить перемещения пернатых, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

«Если сейчас мы посмотрим в небо, то в основном увидим зябликов. И они летят десятками тысяч. Вот, например, некоторое время назад мы насчитали 36 тысяч зябликов за день», – рассказала старший лаборант Ладожской орнитологической станции Ольга Бабкина.

Чтобы стать волонетром нужно оставить заявку в группе во «ВКонтакте».