Для 2500 жителей Колчаново повысили качество водоснабжения

В селе Колчаново Волховского района завершились работы на водозаборных сооружениях производительностью 600 кубометров в сутки.

В селе Волховского района специалисты приступили к первому этапу пусконаладки водозаборных сооружений – это индивидуальные испытания технологического оборудования.

Очистка исходной воды проходит несколько ступеней: дисковые фильтры, озонирование, осветление на компактных установках, доочистка на сорбционных фильтрах и обеззараживание, — отметили в областном правительстве.

После объект будет введен в эксплуатацию, обслуживанием займется ГУП «Леноблводоканал». Работы прошли по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Отметим, что Ленобласть воплощает успешную практику по установке модульных очистных сооружений. В рамках региональной программы ГУП Леноблводоканал устанавливает модульные станции в небольших поселениях Ленинградской области. Уже установлено более 40 модульных очистных станций ленинградского и белорусского производства. До 2025 года включительно предприятие планирует запустить 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод. С 2020 года в регионе установлено больше 40 станций для очистки питьевой воды.

2021-й год в нашем регионе был объявлен Годом Чистой воды. А вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей.