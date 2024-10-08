Иностранка по неосторожности упала на нож во Всеволожске

Поделиться
Нож
Фото: Baltphoto.ru

Во Всеволожскую больницу 7 октября около 08:00 в тяжелом состоянии доставлена 23-летняя гражданка Киргизии. У девушки диагностировали колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением тонкой кишки.

В квартиру пострадавшей на Севастопольской улице во Всеволожске отправились полицейские. На месте происшествия обнаружили 32-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал, что 6 октября пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Около 22:00 он ушел спать. Проснувшись на следующее утро, застал девушку на кухне. Она якобы сообщила, что по неосторожности упала на нож.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вам будет интересно
Иностранка по неосторожности упала на нож во Всеволожске Ленинградская область, всеволожск
Сложная мать обнаружила мертвой свою сложную 16-летнюю дочь дома в Петербурге
По информации ivbg.ru, в скорую помощь позвонила 50-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она сообщила, что обнаружила дома без сознания свою 16-летнюю дочь. Прибывшие на место...
16.05.2022 6292
Автор