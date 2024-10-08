Иностранка по неосторожности упала на нож во Всеволожске

Во Всеволожскую больницу 7 октября около 08:00 в тяжелом состоянии доставлена 23-летняя гражданка Киргизии. У девушки диагностировали колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением тонкой кишки.

В квартиру пострадавшей на Севастопольской улице во Всеволожске отправились полицейские. На месте происшествия обнаружили 32-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал, что 6 октября пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Около 22:00 он ушел спать. Проснувшись на следующее утро, застал девушку на кухне. Она якобы сообщила, что по неосторожности упала на нож.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.