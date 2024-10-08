СК РФ проверит перевозчика из Выборга после возгорания автобуса с пассажирами

Александр Бастрыкин поставил на контроль разбирательство в происшествии.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о недавнем происшествии на общественном транспорте в Выборге. Пассажирский автобус вспыхнул по ходу движения. В этот момент в салоне находились люди.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, — указано в сообщении.