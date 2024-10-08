Депутат Бабашов назвал появившуюся информацию слухами.
Заявления иностранных СМИ о ведущихся тайных переговорах о решении конфликта на Украине за счет сдачи Киевом территорий в обмен на членство в НАТО являются слухами. Об это заявил депутат Госдумы Леонид Бабашов.
Я думаю, что подобные новости о тайных переговорах Украины и США о «сдаче» нам территорий — просто слухи, или даже проявления когнитивной войны, которую Запад ведет против России, — приводит слова депутата РИА Новости.
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07.10.2024 120