В Госдуме отреагировали на сообщения о тайных переговорах по Украине

Депутат Бабашов назвал появившуюся информацию слухами.

Заявления иностранных СМИ о ведущихся тайных переговорах о решении конфликта на Украине за счет сдачи Киевом территорий в обмен на членство в НАТО являются слухами. Об это заявил депутат Госдумы Леонид Бабашов.

Я думаю, что подобные новости о тайных переговорах Украины и США о «сдаче» нам территорий — просто слухи, или даже проявления когнитивной войны, которую Запад ведет против России, — приводит слова депутата РИА Новости.