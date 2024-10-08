Мать двоих детей загадочно умерла во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 7 октября около 13:00 сообщили о гибели 45-летней женщины в садоводстве «Долина Солнца». По предварительным данным, у умершей травмы внутренних органов.

В доме опрошен 17-летний сын женщины. Он рассказал, что вечером 6 октября остался дома, а родители с братом ушли в гости. Вернулись поздно вечером. Когда подросток проснулся, близкие сообщили, что мать умерла.

В полицию был доставлен 44-летний муж умершей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.