В Ленобласти почти месяц ищут пропавшего 18-летнего юношу

Молодой человек ушел из дома 12 сентября и не вернулся.
Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Ахметова Даниила Александровича. 12 сентября этого года юноша ушел из дома в Ивангороде и не вернулся. С тех пор о судьбе молодого человека ничего не известно.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.
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