Главный инженер притворился помощником машиниста и получил на этом сотни тысяч рублей в Ленобласти

Главного инженера локомотивного депо Волховстроевского отделения подозревают в мошенничестве. Специалист обманул пенсионный фонд ради льготных выплат.
Мужчина предоставил подложные документы в отделение фонда пенсионного и социального страхования. Ему оформили льготную пенсию как помощнику машиниста тепловоза.
На самом деле инженер в этой должности не проработал ни дня. В результате мошенничества с 30 ноября 2023 по 1 июня 2024 года мужчина получил более 238 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.
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05.02.2021 4718