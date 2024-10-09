Главный инженер притворился помощником машиниста и получил на этом сотни тысяч рублей в Ленобласти

Главного инженера локомотивного депо Волховстроевского отделения подозревают в мошенничестве. Специалист обманул пенсионный фонд ради льготных выплат.

Мужчина предоставил подложные документы в отделение фонда пенсионного и социального страхования. Ему оформили льготную пенсию как помощнику машиниста тепловоза.

На самом деле инженер в этой должности не проработал ни дня. В результате мошенничества с 30 ноября 2023 по 1 июня 2024 года мужчина получил более 238 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.