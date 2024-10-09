Четырехлетний ребенок погиб в пожаре в Ульяновке

Ночью 9 октября в поселке Ульяновка Тосненского района Ленобласти полностью сгорел двухэтажный дом.

В результате пожара погиб четырехлетний ребенок. Кроме того, пострадала женщина, предположительно, хозяйка дома. Ее с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Леноблпожспас.

Фото: Леноблпожспас

На месте происшествия работал личный состав 111-й пожарной части Кировского отряда Леноблпожспас.