Четырехлетний ребенок погиб в пожаре в Ульяновке

Ночью 9 октября в поселке Ульяновка Тосненского района Ленобласти полностью сгорел двухэтажный дом.
В результате пожара погиб четырехлетний ребенок. Кроме того, пострадала женщина, предположительно, хозяйка дома. Ее с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Леноблпожспас.
Фото: Леноблпожспас
На месте происшествия работал личный состав 111-й пожарной части Кировского отряда Леноблпожспас.
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