Мужчина с перцовым баллончиком ограбил пенсионера в Тосненском районе

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Пенс
Фото: Baltphoto.ru

Двое местных жителей распивали спиртное 8 октября около 16:45 в квартире дома на улице Культуры в Красном Бору Тосненского района. Во время застолья 33-летний местный житель решил ограбить 82-летнего пенсионера.

Злоумышленник распылил в лицо жертве содержимое перцового баллончика. И забрал из кармана брюк пенсионера кошелек с 2,5 тысячами рублей.

Пострадавший обратился в полицию. Грабителя задержали в тот же день. Отобранные деньги у задержанного не нашли. Заведено уголовное дело о грабеже.

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22.12.2022 5091
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