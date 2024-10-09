Мужчина с перцовым баллончиком ограбил пенсионера в Тосненском районе

Двое местных жителей распивали спиртное 8 октября около 16:45 в квартире дома на улице Культуры в Красном Бору Тосненского района. Во время застолья 33-летний местный житель решил ограбить 82-летнего пенсионера.

Злоумышленник распылил в лицо жертве содержимое перцового баллончика. И забрал из кармана брюк пенсионера кошелек с 2,5 тысячами рублей.

Пострадавший обратился в полицию. Грабителя задержали в тот же день. Отобранные деньги у задержанного не нашли. Заведено уголовное дело о грабеже.