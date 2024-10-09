Медики из Ленобласти готовы провести ускоренную диспансеризацию дошкольников Енакиево

Педиатры, хирург, офтальмолог из областной, Кировской и Выборгской больниц приехали в Енакиево для осмотра детей.
Глава Ленобласти Александр Дрозденко встретился с медиками для обсуждения условий работы и проживания. Работать ленинградские медики начинают в 8 утра в детских дошкольных учреждениях, заканчивают вечером в это же время.
Ленобласть готова принять детей, которым требуется лечение в стационаре, в том числе хирургическое.
Как уже ранее писал ivbg.ru, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти, что должно снизить проблему с кадрами в областных заведениях здравоохранения. Также Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства обеспечить медиков служебным жильем. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.