Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер – погода в Ленобласти на 10 октября

В четверг, 10 октября, в Ленобласти будет облачная погода.

Завтра местами пройдут сильные дожди, ночью на востоке с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью и в начале дня местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью +2…+7°С, местами на востоке до -1°С, днем +7…+12°С, местами на востоке до +4°С. Атмосферное давление будет понижаться.